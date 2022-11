Od aristokratinje in komunistke do oskarjevke

V nadaljevanju preberite:

Pod eno streho s svojim podmladkom in dvema moškima – z 20 let starejšim očetom otrok in 18 let mlajšim ljubimcem. Tako je več let v presenetljivi harmoniji živela Tilda Swinton. Visokorasla zelenooka dobitnica oskarja, ki obožuje eksperimentalne projekte in se odlično znajde tudi v visokoproračunski hollywoodski mainstream produkciji, je 5. novembra dopolnila 62 let. Pred dvema letoma, ko se je prvič opredelila kot queer, je prejela beneškega zlatega leva za življenjsko delo, New York Times pa jo je uvrstil na trinajsto mesto med petindvajsetimi najboljšimi igralci 21. stoletja. Pravi, da je bil njen najzgodnejši vzornik pri oblikovanju osebnega sloga njen oče.