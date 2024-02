Od avta brez goriva do svetovnega rekorda

V nadaljevanju preberite:

Ko sem pred desetimi leti prvič v živo videl Joshuo Cheptegeija, nisem vedel, da gledam bodočega svetovnega rekorderja. Takrat tega ni mogel vedeti nihče. Bilo je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Eugenu, Cheptegei je slavil v teku na 10.000 metrov, a v globalnem merilu njegov rezultat ni bil nič posebnega. Še najbolj mi je padlo v oči, da ni zmagal Etiopijec ali Kenijec, kot se praviloma dogaja v tekih na dolge proge, ampak Ugandčan.

Ko sem pred mesecem dni drugič videl Joshuo Cheptegeija, nisem vedel, da za sosednjo mizo obeduje aktualni svetovni rekorder. Tokrat bi lahko vedel. Bilo je v ugandskem mestu Kapchorwa, v restavraciji turističnega kompleksa Home of Friends z bržčas najbolj okusno zahodnjaško hrano v vzhodnem delu Ugande. Nizozemec Daan Oxener, lastnik in idejni vodja Home of Friends, je velik navdušenec nad športnimi in drugimi aktivnimi oblikami dopustovanja. V tem duhu je zasnoval turistično ponudbo, hkrati pa poskrbel za zelo visoke standarde bivanja in postrežbe, kar bolj kot pustolovščin željne turiste privablja premožne domačine. Home of Friends je torej rajsko posestvo, na katerem bi lahko posneli tv-serijo z naslovom Crazy Rich Africans, zato sem sprva komaj zaznal skupino elegantno oblečenih moških, ki je sedla za sosednjo mizo, več kot očitno odločena, da predebatira kdo ve kakšen biznis.