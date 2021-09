Odbojka je ženski šport

V nadaljevanju preberite: Kapetanka reprezentance in lani naša najboljša odbojkarica Eva Mori Pavlović se po sedmih dolgih, a nikakor sušnih letih v tujini vrača v domače loge. Od poletja poročena s srbskim odbojkarjem Danilom Pavlovićem bo(sta) eno leto igrala v Kamniku. Ker je dobro, da so zakonci po poroki skupaj in da se bo malo razbremenila evropskega stresa. Z zgovorno Primorko, ki je za hece, sva filozofirala tudi o objemanju.