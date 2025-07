Ko sva vstopila v šok sobo ...

V nadaljevanju preberite:

Mladi kolesar Jakob Omrzel ne želi, da ga imajo za drugega Tadeja Pogačarja, dejstvo pa je, da ima pri devetnajstih v žepu izredne kolesarske predstave. Kolesaril je njegov starejši brat Aljaž, Jakob ga je posnemal, starša Tanja in Uroš pa po začetnem rahlem zaviranju sinovoma pustita prosto pot. Zavedata se, kako naporen in včasih nevaren šport je kolesarstvo. Ne nazadnje je za Omrzelovimi huda izkušnja iz lanske jeseni, ko je Jakob v Italiji grdo padel in bi se njegova zgodba lahko obrnila bistveno drugače, kot se je: k zmagam na italijanski pentlji za mlajše člane, odlični uvrstitvi na dirki Po Sloveniji in naslovu članskega državnega prvaka.