Parkinson z loparjem in žogico

V Laškem bo oktobra peto svetovno pingpongaško prvenstvo bolnikov s to neozdravljivo boleznijo. V Mariboru se s pingičem ukvarja največ parkinsonovih bolnikov, nad njimi bdijo naši nekdanji junaki tega športa. Pogovarjali smo se s 74-letnim Vinkom Kurentom, predsednikom prvenstvenega organizacijskega komiteja in vodjem mariborske enote Trepetlike, društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. V Trepetliki je tudi vodja skupine za namizni tenis.