Petra Koršič: Moja muza je ljubezen

Nova zbirka pesmi Ciprese Petre Koršič nudi raznolike vrstice, ki se dvigajo k nebu in predstavljajo simbolno govorico. Pesmi same so oblikovane kot ta vitka drevesa in jim zato reče kar ciprese. Spustila nas je v svoj svet ustvarjanja, razkrila nehvaležno delo kritika in z nami delila, h katerim vrsticam se sama zateče po uteho.