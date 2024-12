Pevka, ki je postala prva dama Francije

V nadaljevanju preberite:

Slavni ljudje zelo pogosto pristanejo v zvezah z drugimi slavnimi osebami, a po drugi strani je zelo redko, da se aktivni politik na najvišjem položaju poroči z zvezdnico svetovnega formata. Prav to se je leta 2008 zgodilo v Franciji, ko je ena njihovih najbolj priljubljenih pevk, še pred tem po vsem svetu znana supermanekenka Carla Bruni, vzela takratnega gospodarja Elizejske palače, predsednika republike Nicolasa Sarkozyja.

Manekenka in pevka s polnim imenom Carla Gilberta Bruni Tedeschi se je rodila 23. decembra 1967 v Torinu v Italiji, v ponedeljek bo torej dopolnila 57 let. Njena družina je bila ugledna in premožna. Mati, še vedno živa Marisa Borini, je bila pianistka, oče, od leta 1996 pokojni Alberto Bruni Tedeschi, pa industrialec in skladatelj klasične glasbe. Tedeschi je bil Carlin uradni oče, njen biološki oče pa je bil od matere 17 let mlajši kitarist Maurizio Remmert, s katerim je bila Marisa v zvezi več let.