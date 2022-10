Pijanec proti kmetavzarju

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih letih smo se na Zahodu v politiki navadili marsičesa, a tukajšnje volilne kampanje so v primerjavi z latinsko­ameriškimi zelo dolgočasne. Te se od evropskih ali ameriških ne razlikujejo samo zaradi predvolilnih zborovanj, na katerih se na ulicah latinskoameriških velemest zbira na tisoče temperamentnih privržencev te ali one politične opcije ali politika. Pred drugim krogom brazilskih predsedniških volitev se nasprotnika obkladata z izrazi, kakršni so redki celo v vedno bolj vulgarni politični retoriki ZDA. Marsikdo se boji, da se neusmiljeni boj med sedanjim predsednikom Jairom Bolsonarom in bivšim predsednikom ter zdaj izzivalcem Lulo da Silvo ne bo končal samo pri besedah.