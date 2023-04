Pilot miga 21: »Verjetno sem zvočni zid prebil več kot stokrat«

V nadaljevanju preberite:

Vojko Gantar je poln zanimivih anekdot, nekatere so hudomušne, zabavne, a je tudi kristalno jasen – k svojemu delu je vedno pristopal odgovorno, disciplinirano in vestno. Zato je v strogi vojaški hierarhiji tako hitro napredoval. Da, dvakrat je z nadzvočnim letalom, vendar s podzvočno hitrostjo, letel nad Idrijo, nikoli pa pod mostarskim mostom, kakor kroži ena od zgodb.

Letel je do višine 25.450 metrov. Do tja ne moreš priti drugače, kot da prebiješ zvočni zid. In gor je šel najmanj štiridesetkrat. Verjetno je zvočni zid prebil več kot stokrat. Pilot v letalu tega ne čuti. Preboj zvočnega zidu na malih višinah bi povzročil veliko škodo na zemlji. Na primer na slabo grajenih objektih, steklenih površinah, vodnih rezervoarjih, jezovih ... Zato je bilo prepovedano prebijanje zvočnega zidu pod 10.000 metri višine.