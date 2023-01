Poljub morja na ustnice

V nadaljevanju preberite:

Le redki so založniki ali avtorji, ki bi novinarsko konferenco v času, ko so bile dopoldanske temperature lepo pod desetimi stopinjami Celzija, priredil na prostem. Matej Fišer je to storil in imel je dober razlog: hlad nikakor ni škodil ne ostrigam, ki jih je ponudil, ne francoskemu chablisu, ki ga je dodal. Predstavil je seveda svojo knjigo Ostrige v Evropi.