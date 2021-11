Povsod je lepo, doma je najlepše

Če so ti čudni časi za kaj dobri, so za to, ker imamo končno priložnost, da odkrijemo, v kako čudovitem koščku sveta živimo. V preteklih dvajsetih mesecih smo se končno začeli vsaj malo zavedati, kakšna bogastva premore naša lepa Slovenija.

Razgled na Novo Gorico s samostanom Kostanjevica v ospredju FOTO: Matjaž Prešeren

Tudi zato, da bi vam njene skrite lepote še bolj približali, smo se odločili za akcijo, ki smo jo poimenovali E-izleti. Na­okoli smo se namreč podajali s 100-odstotno električnim citroënom ë-C4, da na poti nismo ostali brez energije, pa so poskrbele Petrolove javne električne polnilnice.

Skupaj smo odkrivali čare Bohin­ja, južne obronke Pohorja in skrivnostni Kras, se potepali po Kamniku, ki nas je navdušil z bogato zgodovino in čudovito okolico, in po Novi Gorici, mestu z živahnim utripom in mladostno energijo.

Slap Savica, čudež narave FOTO: Leon Vidic

Najrazličnejša potepanja so del Nedelovega DNK in še naprej vas bomo z velikim veseljem vabili na lepše. Ob koncu E-izletov pa se najlepše zahvaljujemo partnerjema naše akcije, Petrolu in Citroënu, ki sta poskrbela, da so bile naše poti varne in brezskrbne, predvsem pa do okolja prijazne. Slovenija je krasna in naša velika skrb in odgovornost mora biti, da takšno ohranimo tudi za zanamce.