Prava zvezda nikoli ne umre

V nadaljevanju preberite:

V četrtek, 29. avgusta, bi dopolnil 66 let, njegovo izvirno petje in ples pa navdihujeta tudi nove generacije. Kot otrok je odraščal in garal v svetu zabave, daleč od brezskrbne igre z vrstniki. Pozneje je z bizarnim življenjskim slogom in spreminjanjem videza z operacijami požel precej negativne pozornosti, še posebej zaradi obtožb pedofilije. Ves čas jih je zavračal, med drugim z besedami: »Laži tečejo sprinte, resnica pa maratone.« Sodišče ga je naposled oprostilo, a dvom ostaja, čeprav še vedno ogromno ljudi verjame, da je nedolžen. Novo plat zgodbe bo prihodnje leto prinesel biografski film Michael, v katerem bo glasbenega genija upodobil nečak.