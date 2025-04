Ukinitev glasbene oddaje na TV Slovenija je sprožila val neodobravanja

V nadaljevanju preberite:

V začetku letošnjega leta se je med poznavalci slovenske glasbene scene začela širiti novica, da RTV Slovenija ukinja oddajo 33/45. Ta je od jeseni 2023, ko so jo predvajali prvič, veljala za edino platformo na nacionalni televiziji, ki je gledalce redno seznanjala z urbanim glasbenim dogajanjem pri nas. Vodila jo je Leila Aleksandra Jelić, v polurnem terminu ob sobotnih večerih pa si je bilo mogoče ogledati studijske intervjuje, nove videospote slovenskih izvajalcev, koncertne reportaže ter videokomentar o glasbenem dogajanju doma in po svetu. Oddaja je lovila ravnotežje med različnimi žanri, ki jih praviloma opisujemo kot urbane. V njej je bilo mogoče srečati tako Big Foot Mamo in Tinkaro Kovač kot RotorMotor in SBO (Smrt boga in otrok).

Ukinitev oddaje je med slovenskimi glasbeniki pričakovano sprožila neodobravanje. Na Zvezi sindikatov vseh glasbenikov Slovenije so zapisali, da ima »izjemen kulturni in izobraževalni pomen ter pomembno prispeva k raznolikosti in bogastvu slovenske glasbene krajine, saj omogoča predstavitev manj zastopanih glasbenih zvrsti, podpira domačo ustvarjalnost ter prispeva k širjenju glasbene ozaveščenosti občinstva«. Člane sveta RTV so pozvali k njeni ponovni vključitvi v programsko shemo, podobno iniciativo pa je sprožila skupina posameznikov in kolektivov na glasbeni sceni. Pobudo, ki jo je v pisni obliki prejela tudi varuhinja pravic gledalcev, je podprlo več kot sedemsto podpisnikov, med njimi Zoran Predin, Tomi Meglič, Maja Keuc, Niet, Mrfy, Laibach, Kokosy, Koala Voice, Gušti, Boštjan Narat, Aleksandra Ilijevski, Davor Klarič, AKA Neomi …

Pogovarjali smo se s štirimi podpisniki pobude proti ukinitvi oddaje in prav vsi so prepričani, da se javna televizija pri takšnih oddajah ne bi smela ozirati na gledanost.