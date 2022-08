Profesor in šampionka

V nadaljevanju preberite:

Samo Kreft, ki v teh dneh ureja svoj novi dom v Divači, je univerzitetni profesor farmacije in strokovnjak za zdravilna zelišča. Je racionalen znanstvenik, a ko zasliši glasbo, zapleše. Ajša Karaali je globoko razmišljujoča nekdanja vrhunska športnica, plavalka, zdaj pa raziskovalka svobodnega gibanja, velnesa in zdravja. Ajša in Samo sta prijatelja, ki harmonično sodelujeta tudi poslovno. Tako zelo različna, a skupaj spontana, organizirana, strokovna, hkrati pa zabavna, ko kuhata slastne, zdrave jedi. Okušajo jih tudi udeleženci njunihdelavnic, predavanj in tečajev fitoterapije, obogatenih z Ajšinim znanjem in radostjo gibanja.