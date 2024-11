Proteinska mrzlica

V nadaljevanju preberite:

Sprehod med trgovinskimi policami je že dolgo odlično izhodišče za filozofsko debato. Ob pogledu na morje izdelkov, ki se tepejo zaradi narcisizma malih razlik, lahko rečemo kakšno o tiraniji izbire, pojmu, ki ga v Sloveniji najpogosteje povezujemo z Renato Salecl, med neštetimi napisi, ki nam skušajo prodati kokakolo brez sladkorja, kavo brez kofeina ali čips brez soli, pa se hitro spomnimo na Slavoja Žižka in njegove premisleke o »substanci brez substance«. »Do neke mere je zapuščina trenda, ko so se izdelki oglaševali kot 'osiromašeni' maščob, sladkorjev, soli in drugega, še vedno tu, čeprav je trenutno v razmahu nov trend, ki sliši na ime 'več beljakovin',« je za Nedelo dejal nutricionist Nenad Kojić.

Tudi ta trend, ki ga je v živilskih trgovinah nemogoče spregledati, je prvovrstno izhodišče za razpravo o hrani in njenih družbenih implikacijah. S polic nas nagovarjajo beljakovinski oziroma proteinski pudingi, jogurti, čipsi, čokolade, piškoti, mafini, ovsene kaše, mleko … Je to zgolj marketinški trik? Je izdelke, obogatene z beljakovinami, smiselno vključiti v naš jedilnik? Katerim se je najbolje izogniti? Na kaj je treba biti pozoren pri njihovem nakupu? In komu so sploh namenjeni?

Smernice zdrave in uravnotežene prehrane velevajo, da je za zdravega posameznika, starega od 18 do 64 let, priporočljivo dnevno zaužiti 0,8 grama beljakovin na kilogram telesne teže. A kot pravi asist. Mia Majerr, mag. dietet, klinična dietetičarka na Onkološkem inštitutu Ljubljana, je težava teh smernic, da so zgolj osnovno vodilo, ne upoštevajo pa individualnih potreb ljudi: »Uporaba izdelkov, obogatenih z beljakovinami, je smiselna predvsem za tiste posameznike, ki imajo povečane potrebe po beljakovinah, so bolj ogroženi ali pri njih ne moremo drugače zagotoviti zadostnega vnosa beljakovin. To so na primer športniki, starostniki in bolniki. Uporaba tovrstnih izdelkov je smiselna tudi v splošni populaciji, kadar z njimi učinkovito pokrijemo dnevne potrebe po beljakovinah in jih uvrstimo v uravnoteženo in raznovrstno prehrano.«