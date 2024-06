Če želite shujšati, boste morali jesti manj. Žal

Ko je evolucijski antropolog Herman Pontzer na severu Tanzanije preučeval ljudstvo Hadza, ga je zanimalo, kako njihov življenjski slog vpliva na njihovo presnovo (metabolizem). Hadzi so lovci in nabiralci, zato so veliko na nogah. Če želijo preživeti, se morajo gibati precej več kot povprečen zahodnjak, zato so Pontzer in sodelavci predvidevali, da bodo imeli tudi občutno večjo porabo energije. A to se ni zgodilo. »Hadzi, ki imajo na dan več telesne dejavnosti, kot je značilni Američan zbere ves teden, so kljub temu pokurili enako kalorij kot vsi drugi. Nisem mogel verjeti,« je profesor na univerzi Duke zapisal v knjigi Pokuriti, ki je v slovenskem prevodu Nikija Neubauerja pravkar izšla pri založbi UMco.

Pontzer se je najprej prepričal, da se ni zmotil, nato pa začel interpretirati nepričakovane podatke. Danes velja za enega globalno najbolj prepoznavnih zagovornikov teze, da so človeški presnovni motorji prilagodljivi, naša dnevna poraba energije pa omejena. V praksi to pomeni, da se naše telo v presnovnem smislu postopoma prilagodi na povečano telesno aktivnost in zato zmanjša porabo energije drugod. To je slaba novica za vse, ki so mislili, da lahko shujšajo izključno s športanjem in brez spreminjanja prehranskih navad, a Pontzer v obsežnem in spretno spisanem poljudnoznanstvenem delu, v katerem presnovo obdela z različnih zornih kotov, večkrat poudari, da ima telesna vadba kljub temu številne dobrobiti.

V intervjuju med drugim preberite, kaj Pontzer svetuje prijateljem, ki želijo shujšati, kaj nam evolucijske prilagoditve povedo o naši presnovi, zakaj šov The Biggest Loser prinaša napačno sporočilo in kako Hadzom razložiti koncept presnove.