Proti prepirom z jabolčnimi olupki

Končali ste srednjo ekonomsko šolo, pozneje ste ob delu dosegli še šesto stopnjo izobrazbe. V minulih letih ste prebrali ogromno zeliščarskih knjig in se udeleževali različnih izobraževanj. Z izdelovanjem čajnih mešanic ter negovalnih in zdravilnih mazil se ukvarjate že lep čas. Kdo vas je navdušil za to?



Ali je kdo od vaših bližnjih in prijateljev posebej navdušen nad vašo dejavnostjo?



Zelišča nabirate glede na luno. Kako je to videti?



V zeleni lekarni načeloma ni stranskih učinkov, pa vendar vemo, da ni dobro pretiravati z dolgotrajnim vsakodnevnim uživanjem velikih količin enega zelišča. Pri katerih je treba biti previden?

Čaj iz bio jabolčnih olupkov pomaga pri otožnosti, stresu, nespečnosti, pomirja duševne bolezni in krepi živce. FOTO: Shutterstock



Tudi za vas ni dneva brez skodelice zeliščnega čaja. Katera mešanica vam najbolj prija v teh poletnih dneh in katero imate raje v hladnejšem delu leta?



Nam zaupate nekaj sestavin, ki so v vašem mazilu za pomlajevanje kože in kako obstojno je?



Katero blagodejno mazilo, ki neguje in vrača energijo, bi še omenili?



Zelo zanimivi so tudi jabolčni olupki, ki lahko po vaših besedah v obliki čaja delujejo celo proti prepirom in pomirjajo. Kako olupke primerno posušimo in pripravimo napitek?



Kje je mogoče dobiti vaše izdelke?

Narava me je vedno privlačila. Bolj poglobljeno sem se začela ukvarjati z zeliščarstvom pred približno desetimi leti, ko je koža na mojem obrazu v določenem obdobju slabo odreagirala na vsako mazilo oziroma kremo. Zaradi različnih krem, ki sem jih uporabljala, sem dobivala izpuščaje, rdečico, koža me je srbela in nikakor mi je ni uspelo pomiriti oziroma pozdraviti.Moja mama si je sama izdelovala raznovrstna mazila – gabezovo, ognjičevo in kamilično –, zato sem se odločila, da si ga naredim tudi sama. Ona je za osnovo uporabljala svinjsko mast, jaz pa sem izbrala oljčno olje. Moja koža je ognjičevo mazilo zelo dobro sprejela in tako sem ga začela izdelovati zase, kajti mama je imela ognjič posajen na vrtu. Začela sem ga proučevati, prav tako druga zelišča, ki so me zaradi zdravilnih učinkovin vse bolj navduševala.Moj dedek je bil prav tako velik ljubitelj zelišč. Vsak dan je pil domače čaje; zelišča je nabiral sam in dočakal zelo visoko starost brez kakršnih koli zdravst­venih težav. Ko je prišel njegov čas, je v miru odšel.Na moji zeliščarski poti me zelo podpirata moji hčeri, kar me zelo veseli, prav tako prijateljice, znanci in tudi nekaj sorodnikov bi se našlo.Ob proučevanju luninega koledarjasem ugotovila, da luna močno vpliva na življenje in delo ljudi, pa tudi na naravo oziroma rastline. Če upoštevamo najugodnejši čas za delo na vrtu ali polju, se izognemo mnogim negativnim vplivom in dober uspeh nam bo v ponos in veselje.Čas polne lune je najbolj primeren za nabiranje skoraj vseh rastlin in njihovih delov, po možnosti na dan cveta, saj so eterične moči v rast­lini takrat še okrepljene. Gospodinje so znale reči, da če na dan cveta umesiš kruh, ti še bolj uspe. Vsekakor pa je zelo pomembno, da rastline nabiramo v lepem vremenu, kajti če je hladno in sonce ne sije, je pravi čas po luni brez pomena.Nobeno pretiravanje ni dobro, vendar me žalosti, ko berem mnenja nekaterih, da se denimo žajbelj ne sme preveč uživati, ker je strupen oziroma vsebuje tujon., ki je svetoval mnogim ljudem in jim pomagal do ozdravitve, je dejal: zakaj bi ljudje umrli, če je na vrtu žajbelj? S tem seveda ni hotel reči, da bomo živeli večno, temveč da si bomo izboljšali kakovost življenja oziroma okrepili zdravje. Svetuje pitje žajbljevega napitka vsak dan.Seveda pa ga je treba pravilno pripraviti. Ščepec ga damo v 2,5 dl vrele vode in naj vre natanko tri minute. V tem času se sprosti ferment, ki je zelo učinkovit za žleze v telesu in kostni mozeg. Po treh minutah ga je treba takoj precediti. Pijemo ga po požirkih, zjutraj, zvečer ali čez dan. Ne le da podaljšuje življenje, odlično pomaga tudi v obdobju okoli menopavze, krepi odpornost organizma in dobro deluje na možgane, krepi spomin.Ja, zeliščne čaje imam zelo rada. Še posebno mi je pri srcu čajna mešanica iz koprive, rmana in ognjiča. Ta kombinacija iz telesa odnese vse, kar tja ne sodi, in počutje je odlično.Izjemno pomlajevalno, hranilno in negovalno je mazilo iz smilja, rožmarina in žajblja. Osnova so zelišča, nabrana po luni na dan cveta, ki jih namakam v hladno stiskanem oljčnem olju najmanj štiri do šest tednov, ter deviški čebelji vosek – v tem so delčki cvetnega prahu in propolisa. Deviški čebelji vosek je eden najpopolnejših proizvodov narave, vzet iz čebeljega panja. Kožo ščiti, ji daje mehkobo, vlago, prožnost, preprečuje izsušenost in nastajanje gub.Pri izdelavi mazil ne uporabljam nobenih dišav, eteričnih olj, barvil ali konzervansov. So popolnoma naravna, saj se držim načela: daj na kožo, kar bi dal v usta. Moja mazila so obstojna leto dni in več, a jih uporabniki porabijo veliko prej.Izdelujem tudi zelo učinkovito lovorovo mazilo, ki deluje protibolečinsko, denimo pri bolečih kolkih, kolenih, kosteh, mišičnih obolenjih. Preden naredim mazilo, lovor namakam v oljčnem olju najmanj šest mesecev in potem je učinkovitost neizmerna. Lovor vnaša v telo tudi zelo veliko toplote, svetlobe in energije. Bolečine čutimo tam, kjer ni prekrvitve oziroma je zastoj energije, in lovorovo mazilo to zelo hitro uredi.Čaj iz jabolčnih olupkov zares pomaga pri otožnosti, stresu, nespečnosti, pomirja duševne bolezni in živčna obolenja, saj krepi živce. Pijemo lahko toplega ali hladnega. Pomembno pa je, da uporabimo domača, bio jabolka, ki niso škropljena. Breuss je prepričan, da v družini, v službi ali med sosedi nikoli ne bi bilo prepirov, če bi vsak dan, predvsem zvečer, pili čaj iz jabolčnih olupkov.Te moramo dobro posušiti, tako, da jih lahko prelomimo; potem jih lahko hranimo tudi več let, saj ne izgubijo svojih pomembnih sestavin. Recept? Jabolčne olupke, sveže ali posušene, damo v hladno vodo in jih kuhamo tri do šest minut. Nato čaj, ki je že sam po sebi prijetnega okusa, precedimo. Lahko ga sladkamo z medom.Prodajam jih na sejmih, kadar je to izvedljivo, pa na mariborski tržnici in v nekaterih bio trgovinah. Pošiljam jih tudi po pošti, če je naročnik bolj oddaljen.