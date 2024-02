Prototip popzvezdnika

V nadaljevanju preberite:

V dokumentarnem filmu Take That: For the Record je mogoče slišati, da je Robbie Williams, najmlajši član britanske najstniške glasbene senzacije Take That, v skupini pristal po zaslugi svoje mame. Janet Williams, ki se je od moža Petra ločila leta 1977, ko je imel njun edinec tri leta, je v lokalnem časopisu prebrala oglas, v katerem je fantovska skupina iskala novega člana. Robbie je odšel na avdicijo in vse drugo je zgodovina.

Med brskanjem po biografskih podatkih enega najbolj priljubljenih popzvezdnikov našega časa se poraja veliko vprašanje: bi se Janet Williams odločila enako, če bi vedela, kaj se bo dogajalo z njenim otrokom v naslednjih desetletjih? Po eni strani mu je omogočila vstop v ekskluzivni svet šovbiznisa, po drugi strani pa ga izpostavila vsem pastem, ki spremljajo to industrijo. Ko se je pridružil Take That, je štel rosnih šestnajst let in morda je tudi zato težko verjeti, da bo šele letos, natančneje 13. februarja, srečal abrahama. Za milenijce vseh glasbenih okusov je namreč Robbie Williams tisti glasbenik, ki ga od pamtiveka predvajajo na radiu in ki od nekdaj polni stolpce rumenih medijev.