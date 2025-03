Pršut je naša banka

V nadaljevanju preberite:

V vipavski vasici Črniče imajo Cigojevi turistično kmetijo, kjer delajo po starem, kjer prisegajo na njivo in vinograd, hlev in gozd, travnik in vrt. Ko so očeta Jordana izključili iz zadruge, sta se z ženo Silvo zagnala v turizem. Leta 2018 je mladi prevzemnik postal sin Miha in k hiši pripeljal posebno pasmo prašičev, mangulico. Imajo gostilnico, sobe in apartmaja, kmalu bo nared glamping. Vse, kar ponujajo, pridelajo sami, še voda za živali je iz domačega potoka.