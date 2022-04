Raje na cesto kot nazaj v pisarno

V nadaljevanju preberite:

Številna podjetja so se zaradi pandemije znašla v težavah, povezanih s prisilnim zaprtjem vrat, pomanjkanjem povpraševanja, trganjem dobavnih verig ali z vsem naštetim. Zdaj je pred njimi nov izziv. Prebujamo se, tako vsaj upamo, v popandemično realnost, delavci pa so se navadili na delo od doma in si večinoma prav nič ne želijo nazaj v službo. Želje delodajalcev so diametralno nasprotne, zaposlenega imaš namreč lahko najbolj na očeh takrat, ko ga imaš dejansko na očeh.