Rudi Španzel: Nebesa so lahko v meni, prav tako pekel

V nadaljevanju še preberite:



Komur je ljubo klasično, renesančno slikarstvo, zagotovo pozna našega vrhunskega umetnika Rudija Španzla, ki izvira iz Savinjske doline. Dela tega avtorja, ki je ustvaril tudi portrete na slovenskih tolarjih, so večna, polna življenja, estetike in simbolike, ki sega onkraj časa, prostora in meja. Na deževno sredo je v zavetju njihove očarljive družinske dnevne sobe v Stari Ljubljani delil zgodbe in ozadje nastanka portretov naslednjih častnih meščanov Ljubljane: filozofinje in sociologinje Spomenke Hribar, odvetnika Petra Čeferina, slikarke in ilustratorke Jelke Reichman, igralke Ivanke Mežan, pesnika in politika Cirila Zlobca, ter partizanskega poveljnika, letalca in pisatelja Franca Severja - Frante.