S svojim duhom doprinašam in osvežujem

Zaveda se, da bodo višje duhovne perspektive za marsikoga nerazumljive, verjetno tudi deležne posmeha, a predsednik Antropozofskega društva Slovenije, zavetnik kolesarjev, tekačev, pohodnikov in ljudi s srčno kulturo, pa nekdaj državni reprezentant v borilnih veščinah in kolesar z Ilirske Bistrice, stoji za svojimi besedami in dejanji. O dosedanjih predsednikih meni, da je vsak opravil, kolikor mu je bilo dano ali dovoljeno, sam pa bi pristopil z naravno karizmo in stopnjevanimi odmerki resnice – vse in izključno za pravilni razvoj človeštva.