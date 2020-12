Saj po novem, saj po novem ...

V članku preberite: Božično-novoletni prazniki, ki so za večino ljudi najpomembnejši v koledarsko dogovorjenem letu, letos nihajo med covidom in zdravjem, med strahom in pogojnim pogumom, med iluzijo in resničnostjo, med veseljačenjem in ponotranjenost­jo. O žalobno-veselem decembru, kakršnega ne pomnimo, z Janezom Bogatajem, Marjanom Ogorevcem, Brankom Gradiš­nikom, Tadejem Golobom in Nino Ivanič.