Sanja Mlinar Marin: Moja služba je moj hobi. Nič mi ni težko

V nadaljevanju preberite:

Sanja Mlinar Marin, ki je na odru blestela že kot otrok, kljub samostojni ustvarjalni poti hkrati ostaja zvesta in predana članica priljubljenega vokalnega terceta Katrinas, v katerem so nedavno posnele optimistično skladbo Nova moč. Zaupala nam je, kaj ji ta pomeni, čigavi modrosti sledi pri svojem ustvarjanju, zakaj ji ni najbolj všeč, če ponoči sanja, ter kaj najraje počne v prostem času v družbi moža in otrok.