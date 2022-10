Sava je tekla, Polde pa hodil

V nadaljevanju preberite:

Želel si je teči s Triglava do Ohrida, pa je pot desetletja pozneje prehodil. Ko je prejemal pokale za najstarejšega tekaškega ultraša, se je odločil, da bo najsevernejšo točko Evrope dosegel v zmernejšem koraku. Prvič ga je ustavil covid, drugič, potem ko je za trening obhodil Savo od izvira do izliva, upa, da ga nič ne ustavi. Prebivalec Spodnjih Gorij, ki je pogosto v gosteh v rojstni Sorici, ima pičlih 79 let. V Bohinju so mu v pomoč namenili zaseko in sir, v Kranjski Gori se je zanj zavzel župan s sorodstvom.