Še vedno sem isti človek z istimi problemi

Smučarska skakalka Urša Bogataj je že lani poleti, ko je zmagala v skupnem seštevku poletne velike nagrade, napovedala odlično olimpijsko sezono. Vrhunsko formo je nato prenesla v zimo in na najpomembnejši tekmi sezone uprizorila predstavo življenja. V Pekingu je zlato kolajno osvojila tako na posamični preizkušnji kot na tekmi mešanih ekip, ko so ji družbo na najvišji stopnički zmagovalnega odra delali Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc. Tako je postala ena izmed dveh slovenskih športnic, druga je Tina Maze, ki se lahko pohvalita z dvema olimpijskima odličjema najžlahtnejšega leska. A pot do tega uspeha je bila vse prej kot lahka in kratka.