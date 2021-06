Sinovi burje pasejo koze nad Barjem

V članku preberite:

Nad Barjem, na Sveti Ani nad vasjo Podpeč, že dobro leto živi kuža, ki mu je ime Kras. Uči se pasti koze, to bo počel vse življenje, ko bo dovolj odrasel za vsakdanje delo. Še preden se je skotil v hribih na Cerkljanskem, je že postal glavni junak novega slovenskega filma Sinovi burje. Ovce in koze ga spremljajo ves čas, med njimi se je skotil, se z njimi učil tekati in igrati, med njimi se počuti zares doma. Filmska kamera je Krasa spremljala od kotitve na domačiji rejca ovac in vzreditelja kraševcev Emila Pižmohta v Otaležu na Cerkljanskem. Pastirski psi vse svoje življenje preživijo z ovcami ali kozami, niso kot večina današnjih štirinožcev, ki živijo v hiši, med svojimi ljudmi. Za dom in običajno življenje pse vzgajajo in šolajo čisto drugače kot za pastirsko delo.