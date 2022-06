Škandali od kralja Edvarda do princa Andrewa

V nadaljevanju preberite:

Vladarske družine so vedno vzbujale pozornost. Zato ni nenavadno, da je tako tudi z vladajočo dinastijo Velike Britanije Windsorji, kakor so se leta 1917, med prvo svetovno vojno, preimenovali iz Saxe-Coburg and Gotha (izvirno se družina sicer po nemško imenuje Sachsen-Coburg und Gotha). V zgodnjem 20. stoletju so vladali največjemu imperiju, kar jih je kdaj bilo, imperiju, za katerega so upravičeno govorili, da v njem sonce nikoli ne zaide.

Razlika je, da so škandale njenih članov včasih pometali pod preprogo, danes pa so, posebno zaradi krvoločnih britanskih tabloidov, ki so nenehno na preži, na voljo široki javnosti. Gotovo je vladanje Elizabete II., ki te dni praznuje platinasti jubilej, se pravi 70 let na prestolu, bolj na očeh kot vladanje vseh drugih monarhov pred njo.