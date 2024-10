Skozi dež in blato do zmage – nad seboj

V nadaljevanuu preberite:

Ekstremnih in popolnoma samooskrbnih kolesarskih podvigov se je Bernarda Jurič lotila leta 2018. Svoje zmogljivosti je preizkušala v Avstraliji, Švici, na Korziki, od Krakova do Španije, v Kirgiziji in po Atlasu, letos pa je poravnala lanski dolg na Alaska Divide. Tisoč sedemsto kilometrov dolgo torturo z 31.000 višinskimi metri in neprestanim dežjem je zmogla v malce več kot osmih dneh, drugouvrščeni pa je v cilj prišel pet dni za njo.: