Slikoviti Gradec

Mesto na avstrijskem Štajerskem je Slovencem, zlasti tistim, ki živijo v bližini meje z Avstrijo, znano predvsem kot mesto nakupov ter priložnosti za študij in zaposlitev. A v živahnem, arhitekturno bogatem univerzitetnem mestu, drugem največjem v državi, vse bolj prisegajo na turizem in stavijo na zabave in kulturnih doživetij željne goste.