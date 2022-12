Slovenci ste peklensko trdoživi

V nadaljevanju preberite:

Za izjemnimi uspehi Tadeja Pogačarja od njegovega podpisa pogodbe z ekipo UAE konec leta 2018 stoji Iñigo San Millan, strokovnjak, ki nima le dveh domovin, temveč tudi dve področji, ki jima je posvetil življenje – šport in znanost. Enainpetdesetletni Bask, ki že dolgo živi in deluje v ZDA, je bil nekoč nogometaš, nato kolesar. Zdaj je znanstvenik, ki ne skrbi le za pripravo najboljšega kolesarja na svetu, temveč ima tudi bolj plemenito poslanstvo. Je predavatelj in raziskovalec na univerzi v Koloradu, kjer se bori proti diabetesu, raku in kardiometaboličnim boleznim.

San Millan je vrhunski strokovnjak, brez dvoma pa tudi zanimiv sogovornik. V minulih letih je z nami delil pot do Pogačarjevih zmag na Touru, ki se jima je letos izmuznila. Vendar bo kmalu spet njuna, je prepričan trener, ki je s 24-letnim Pogijem včeraj v Španiji začel priprave za novo sezono. S kolesarskim asom s Klanca pri Komendi pa je moči združil tudi v svojem »drugem življenju«. Skupaj vodita fundacijo, ki finančno podpira raziskave raka.