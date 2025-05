Slovenija, od kod nasprotja tvoja?

V nadaljevanju preberite:

Slovenija, dežela kontrastov? Brez vprašalnice gre za naslov fotoknjige, v angleški različici Slovenia, a land of contrasts. Tako svoj subjektivni pogled na domovino skozi fotografski objektiv naslavlja 46-letni koprski fotograf Jaka Ivančič. »Gre za mojo prvo takó obsežno fotoknjigo, s toliko fotografijami.« Izšla je pri Mladinski knjigi. Velikokrat so bile Ivančičeve fotke objavljene v različnih knjigah in publikacijah, a v takšnem formatu v trdi vezavi še ne.