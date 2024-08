Sočne podrobnosti bom razkril že letos

V nadaljevanju preberite:

Američan John M. Denhof je predsednik uprave Nove KBM – in (čeprav so mu svetovalci to močno odsvetovali) stand up komik. V 32 letih je zamenjal 12 držav, ljubezen in ljudje, s katerimi je stkal posebno vez, pa so ga prepričali, da ostane pri nas. Konec leta se poslavlja z vodstvene funkcije, še prej, 22. avgusta, pa bo vse bančne in tudi druge skrivnosti razkril na svojem nastopu na Panču, festivalu stand up komedije na Ljubljanskem gradu. Izkupiček bo kot običajno podaril v dobrodelne namene, zavodu V srcu.