Sodnica, čarovnica in veliki diktator

Urška Klakočar Zupančič, 43-letna okrajna sodnica in magistrica pravne zgodovine, je v štirih mesecih spisala več kot 500-stranski roman Gretin greh, leposlovno delo o čarovništvu in ženski moči. Komaj je v kot odrinila tipkovnico, se je zaradi zapisa na zasebnem facebook profilu, v katerem je zdajšnjega premiera označila za velikega diktatorja, sama znašla na disciplinskem tnalu. In bila v nasprotju z Greto, ki je končala na grmadi, oproščena podalpskih grehov 21. stoletja.