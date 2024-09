Šolstvo je pred kolapsom, mi pa se še kar hecamo

V nadaljevanju preberite:

Zvonovi apokalipse v zdravstvu odmevajo že desetletja, v zadnjem času pa so se oglasili tudi opozorilni zvonci zaradi razmer v šolstvu. Pravzaprav je nenavadno, da so opozorila, da v državi manjka več kot 4000 vzgojiteljev v vrtcih ter učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, dobila širši odmev šele zdaj, ko je šolski sistem, kakor prikimava predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije in ravnateljica Osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani Mojca Mihelič, pred kolapsom.

Čeprav kot ravnateljica ne more biti članica panožnega sindikata, njegovo delovanje podpira. Mojca Mihelič pa upa, da bo novi dogovor o plačah v javnem sektorju obrnil dogajanje v šolstvu, ki dolgoročno bolj ogroža našo prihodnost kot morda zaostanek pri katerikoli drugi spremembi.

Kaj je največja težava v slovenskem šolstvu?

Izpostavila bi tri, vendar ne vem, katera je večja. To so kadri, odnos javnosti do šole in nespoštovanje staršev. Gre za izrazito manjšino staršev, ki pa postaja vse močnejša in glasnejša. Ne številnejša, ampak močnejša in glasnejša. Rušijo naš red in naša prizadevanja.