Vstop v šolo z mobiteli prepovedan

Po vsem svetu ima prepoved uporabe telefonov v šolah isti cilj: zmanjšati motnje pri pouku, omogočiti učencem, da se osredotočijo na učenje, izboljšati duševno zdravje in odnose med njimi ter zmanjšati spletno ustrahovanje. Otroci namreč med poukom uporabljajo tudi aplikacije, kot so snap, tiktok in instagram, s čimer motijo ​​sebe in sošolce tudi z neprimernimi zapisi, fotografijami ali videoposnetki.