Štajerec, dva Primorca in poletna uspešnica

Matevž Derenda, Luka Cvetičanin in Patrik Mrak so trije simpatični mladeniči, ki so pravkar posneli poletno uspešnico v latino ritmih Bonita. Sredi pasje vročega Bežigrada smo kramljali o poletnih ljubeznih, Elvisu, pa tudi o tem, zakaj jim je ime nadel Jan Plestenjak.