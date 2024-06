Stari Grki bi bili ponosni nanje

V nadaljevanju preberite:

Navajeni smo že, da grška košarkarska reprezentanca in klubi iz »Elade« zmagujejo na evropskih prvenstvih in v evroligi, tudi letos je elitno klubsko tekmovanje na stari celini sebi v prid odločil Panathinaikos. A Grki znajo presneto dobro igrati tudi nogomet. Marsikdo ne ve, da so bili »prasini«, zeleni iz Aten, leta 1971 v finalu pokala prvakov (današnja liga prvakov), dvakrat tudi v polfinalu (1985, 1996). Leta 1971 so se na Wembleyju v zaključni tekmi srečali z Ajaxom in izgubili z 0:2. Seveda, kdo je v letošnji sezoni osvojil nogometno konferenčno ligo? Olympiakos iz Pireja, ki si je kot prvi grški klub priigral lovoriko v evropskih tekmovanjih. Vse je torej dolga zgodba, ti uspehi ne bodo nikoli zastarali, tako kot ne duh, arhitektura in inteligenca starih Grkov. In tako pridemo do leta 2004. Takrat je bilo evropsko prvenstvo v nogometu, šampion pa je postala Helada, pod tem imenom znana od antičnih časov.