Štefka Lukič Zlobec: Ljudje z demenco čutijo do konca

V nadaljevanju preberite:



Skoraj vsak se tako ali drugače v zasebnem in poklicnem življenju sreča z demenco. V Sloveniji ima to kronično napredujočo bolezen možganov več kot 32.000 ljudi, v Evropi kar 10 milijonov. Predsednica združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija Štefka Lukič Zlobec, po uradni izobrazbi ekonomistka, ki je bila nekoč zaposlena na ministrstvu za finance, je prav zaradi demence začela počasi, a nezadržno izgubljati moža, znanega kulturnika, poslanca DZ in diplomata Jašo Lukiča Zlobca – že pri njegovih 50 letih; mimogrede, bil je eden prvih, ki so prevzeli ženin priimek. Zaupala nam je, kako sta doživljala to kruto bolezen.

V teh dneh ste zelo zaposleni. Kaj je na vaši prednostni listi?

V septembru, svetovnem mesecu alzheimerjeve bolezni je treba pripraviti kar največ aktivnosti za večjo ozaveščenost in manjšo stigmo, da opozorimo družbo na demenco in bolnike, ki jih je vedno več tudi pri nas. Le tako se lahko družba in ministrstvo za zdravje odzoveta z več pomoči in podpore. Treba je vedeti, da smo začeli demenco uradno zdraviti šele po letu 1990.