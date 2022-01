Stephen Hawking: Fizik, ki je postal zvezdnik

V članku preberite:

Na današnji dan mineva natanko 80 let od rojstva profesorja Stephena Hawkinga, enega najbolj nadarjenih fizikov v vsej zgodovini. Ne le da se je dokopal do prelomnih spoznanj o vesolju in kot ugleden znanstvenik pritegnil zanimanje laičnih množic, svet ga je občudoval tudi po človeški plati. Kljub neozdravljivi bolezni, ki ga je spremljala vse od mladosti in ga oropala neodvisnosti, je namreč nadvse ljubil življenje.