Sto deset let, pa vsa enako lepa

V nadaljevanju preberite:

Julijana Zakrajšek iz Podulake je s 110 leti ena najstarejših Slovenk in pravi, da so vsa obdobja njenega življenja, z zdajšnjim vred, enako lepa. Uradno Julijana, za najmlajše, torej praprapranečake in praprapranečakinje Uka, za vse vmesne generacije Julka, pravi, da je treba živeti brez zamer in nikar metati časa stran s predolgim spancem.