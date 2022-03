Strah, da draginja ni samo začasna

V nadaljevanju preberite:

Hrana in gorivo se dražita že nekaj časa, od takrat, ko ni še nihče slutil, kaj se bo skuhalo v Ukrajini. Obe v vojno vpleteni državi, agresorka Rusija in napadena Ukrajina, sta svetovni kmetijski velesili, Rusija je poleg tega še ena največjih proizvajalk in izvoznic energentov. Draginja, ki jo še povečujejo špekulanti, verjetno ne bo kratkotrajna, ampak je zelo mogoče, da bo z nami dlje časa.

O cenah hrane in energentov smo se pogovarjali s strokovnjakoma za ti področji. A ker na vse skupaj močno vpliva politika, smo o tem, ali nameravajo po volitvah, če bodo v vladi, regulirati cene goriv, vprašali vse parlamentarne stranke in edino od novih, ki ji raziskave javnega mnenja napovedujejo zanesljivo pridobitev tega statusa.