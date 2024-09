Težave nad oblaki in med zvezdami

V nadaljevanju preberite:

Model 777 je širokotrupno dvomotorno letalo z zelo dolgim dosegom, ki je velika prodajna uspešnica ameriškega proizvajalca Boeing. Do zdaj so jih izdelali več kot 1700. Ne Boeing ne njegov praktično edini tekmec v segmentu velikih potniških letal, evropski Airbus, ne izdelujeta več tako imenovanih jumbojetov, dvokrovnih štirimotornih modelov boeing 747 in A380, zato je potreba po nekoliko večjih letalih od aktualnega 777 velika. Boeing poskuša odgovoriti s povečanim 777-9, a letalo za več kot 420 potnikov zamuja že leta. Še bolj se lahko zaplete zaradi delavske stavke, ki se je v Seattlu in Portlandu začela včeraj.

