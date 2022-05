Thomas Waitz: Hrane ne moremo pridelovati v nakupovalnih središčih

V nadaljevanju preberite:

Thomas Waitz vse od leta 1994 plačuje tudi slovenske davke. Na slovenski strani ima namreč skupaj s sosedi žago in prodaja les. Oseminštiridesetletni gozdar je prav tako čebelar; skrbi za šestdeset do osemdeset panjev s kranjsko sivko. Beseda je tekla o zelenem gospodarstvu, obnovljivih virih, samopreskrbi, boju za ohranjanje avtohtonih semen in sončni energiji za vsakogar. Po njegovih besedah bi lahko vse strehe v Sloveniji, ki so obrnjene proti jugu, jugovzhodu in jugozahodu, proizvajale sončno energijo že čez kakšnih deset let.