Totti, Figo in Raul takoj v orbiti

Na nedavnem žrebu za finalni turnir evropskega nogometnega prvenstva za igralce do 21. leta starosti, ki bo junija na Slovaškem, je bila Slovenija dodeljena v zelo privlačno skupino B. Tam so še Anglija, Nemčija in Češka, zgovoren pa je podatek, da so varovanci selektorja Milenka Ačimovića v kvalifikacijah zmagali v skupini H pred Francijo. Slovenija je sicer edinkrat doslej sodelovala na EP leta 2021, takrat ga je sogostila ob Madžarski, mladi slovenski nogometaši pa so tekmovanje končali v skupinskem delu. Evropsko prvenstvo do 21 let poteka od leta 1978, na njem pa so nastopali igralci, ki so bili že v tisti starostni dobi zvezdniki oziroma so na polno zacveteli, ko so postali malce starejši. Zelo značilna je najboljša postava, ki jo je junija 2015 objavila Evropska nogometna zveza, zajema pa mlade nogometaše, udeležence finalnih turnirjev dotlej. Kdo je v tej postavi in o drugih asih na EP do 21 let več preberite v članku.