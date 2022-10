Trener, slikar in borci proti okupatorju

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je nekoč veljala za pravo gimnastično velesilo. V dvajsetih in zgodnjih tridesetih letih minulega stoletja so telovadci, večinoma člani sokolskih društev, pod zastavo Kral­jevine SHS in Kraljevine Jugoslavije redno osvajali kolajne na največjih tekmovanjih.

V tej rubriki smo že pisali o najuspešnejšem slovenskem olimpijcu vseh časov Leonu Štuklju in Stanetu Dergancu, ki se je z iger v Amsterdamu leta 1928 vrnil z dvema kolajnama: bronast je bil v preskoku in z jugoslovansko ekipo. A omenjena šampiona še zdaleč nista bila edina tvorca tedanjih uspehov.