Učna ura o konoplji

Približno poldrugo uro trajajoča tura po zagrebškem muzeju konoplje je zagotovilo za poglobljeno predstavitev te rastline. Obiskovalci med drugim spoznajo njeno morfologijo in zgodovino, pridelavo, medicinske učinke, nevarnosti, vpliv v (pop)kulturi in številne zanimivosti. »Tudi tisti, ki doma pridelujejo konopljo, po ogledu muzeja priznajo, da so videli nekaj novega,« ponosno pravi ustanovitelj Tvrtko Kračun, s katerim smo se pogovarjali med obiskom muzeja.