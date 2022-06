Ujameš ga v eno samo fotografijo

V nadaljevanju preberite:

Ko se mimo Gibraltarja z ladjo pelješ proti Afriki, z mobilnikom ujameš celotno njegovo ozemlje, od mejnega prehoda do najvišje vzpetine na 426 metrih in potem spet skrajni rob ob morju. Gibraltarska ožina povezuje Atlantski ocean in Sredozemsko morje ter Evropo in Afriko. Prav zato ima Gibraltar tako pomembno strateško vlogo, čeprav meri vsega 6,7 kvadratnega kilometra.

Za obiskovalce je najbolj priročno, da avtomobil pustijo na velikem parkirišču ob meji in se v Gibraltar kar sprehodijo. Prva velika posebnost sledi skoraj takoj, ko opraviš mejni pregled, saj zakorakaš na letališko stezo. Ker gre za čisto pravo letališče, moraš biti pozoren, ali je v tistem trenutku sploh dovoljeno prečkati stezo, saj je ob pristajanju ali vzletanju (večinoma britanskih) letal zaprta.