Ujel je Marlona in Liz, Jodie pa ga je želela zase

Njegovo življenje se bere kot roman Iana Fleminga. Kot 16-letnega mulca ga je v fotografijo pripeljala ljubezen do nogometa, natančneje do Hajduka. Kmalu je v nekdanji državi dosegel vse, kar se je dalo, s fotografijo pokojnega Brežnjeva pa je odlično zaslužil. Pot ga je prek Pariza vodila v Los Angeles, kjer ni bilo zvezde, ki je ne bi ujel v objektiv. Portreti Jadrana Lazića bodo do 31. januarja na ogled v Galeriji Fotografija v Ljubljani, še pred odprtjem pa mi je prav tam pripovedoval svojo filmsko zgodbo.