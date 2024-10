Mihela Hladin Wolfe: Uničujemo edini dom, kjer lahko živimo

V nadaljevanju preberite:

Vse življenje je delala v tujini, v ZDA, na Kitajskem in Nizozemskem. Mihela Hladin Wolfe je bila direktorica okoljskih kampanj v ameriškem podjetju Patagonia, specializiranem za proizvodnjo in prodajo visokokakovostnih oblačil ter opreme za športne aktivnosti na prostem, ki je v svetu najbolj znano zaradi svoje okoljske zavzetosti.

Patagonio poznamo tudi po nekonvencionalni kampanji Don't Buy This Jacket (Ne kupi te jakne), s katero so potrošnike pozvali, naj zmanjšajo nepotrebno potrošnjo in premislijo o svojih nakupovalnih navadah, po tem, da en odstotek prihodkov namenja okoljskim pobudam s svojo organizacijo 1% for the Planet, ter po aktivni vlogi v boju proti podnebnim spremembam.